Дана Борисова раскрыла детали нового суда с бывшим мужем

Напомним, что полагающуюся девочке сумму по решению суда определили не долей официального дохода мужчины, а фактическими затратами на ребенка — случай в судебной практике очень редкий. Аксенова обязали ежемесячно выплачивать два прожиточных минимума, то есть чуть больше 30 тысяч рублей. Однако расставаться с обозначенной суммой нерадивый отец — вот так сюрприз — не спешит.

Как сообщила Дана в новой сторис, Максим продолжает присылать алименты в урезанном виде: уже четыре года, по ее словам, она получает 15 тысяч в месяц от состоятельного мужчины, у которого нет другой семьи и детей. Более того, предприниматель решил оспорить прошлогоднее решение суда и подал апелляцию. И хотя юрист Борисовой заверил, что такие дела рассматриваются за один день, быстро разобраться и восстановить справедливость не удалось: суд требует дополнительные документы от ответчицы и истца. В частности, Аксенова попросили подготовить выписки с банковских счетов, чтобы подтвердить сумму дохода, которая, по его словам, составляет всего 25 тысяч рублей.