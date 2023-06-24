Модель Гаврилова поздравила родную сестру с днем рождения

Модель Алена Гаврилова выложила фотографию с родной сестрой Олесей в ее день рождения. Знаменитость поздравила ее с праздником.

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Гаврилова посетила вечеринку в честь дня рождения родной сестры.

Она решила поделиться совместным снимком с именинницей в личном блоге. Модель также поздравила Олесю в этот важный день.

«С днем рождения, моя! Будь счастлива и любима!» — написала Гаврилова.

Для вечера она подобрала наряд в светлых тонах. Модель отдала предпочтение классическому пиджаку, а также надела большие круглые серьги. Волосы были собраны в аккуратный пучок, а вечерний макияж завершил образ.

Родная сестра Гаврилиной выбрала юбку и топик с цветочным принтом.