Модель Гаврилова поздравила родную сестру с днем рождения
Модель Алена Гаврилова выложила фотографию с родной сестрой Олесей в ее день рождения. Знаменитость поздравила ее с праздником.
Гаврилова посетила вечеринку в честь дня рождения родной сестры.
Она решила поделиться совместным снимком с именинницей в личном блоге. Модель также поздравила Олесю в этот важный день.
«С днем рождения, моя! Будь счастлива и любима!» — написала Гаврилова.
Для вечера она подобрала наряд в светлых тонах. Модель отдала предпочтение классическому пиджаку, а также надела большие круглые серьги. Волосы были собраны в аккуратный пучок, а вечерний макияж завершил образ.
Родная сестра Гаврилиной выбрала юбку и топик с цветочным принтом.
Олеся тоже поделилась кадрами с вечеринки. Так, она выложила выступление солистки группы «А’Студио» Кети Топурии. Под ее треки танцевали и веселились все гости.