Ким Кардашьян назвала сестру Кортни лучшей подружкой

Ходили слухи о конфликте между родственницами.

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Не так давно в Сети распространялись слухи о достаточно серьезном конфликте в семействе Кардашьян-Дженнер.

Якобы Кортни обвинила Ким в том, что она использовала кадры с их свадьбы с Трэвисом Баркером в своих бизнес-интересах. Однако спустя несколько дней Ким Кардашьян опровергла наличие конфликта с сестрой, назвав все слухи на эту тему сплетнями.

Ким выложила на свою страницу в соцсетях их совместную с Кортни фотографию, где сестрички стоят в обнимку и улыбаются.