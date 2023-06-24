Ким Кардашьян назвала сестру Кортни лучшей подружкой
Ходили слухи о конфликте между родственницами.
Не так давно в Сети распространялись слухи о достаточно серьезном конфликте в семействе Кардашьян-Дженнер.
Якобы Кортни обвинила Ким в том, что она использовала кадры с их свадьбы с Трэвисом Баркером в своих бизнес-интересах. Однако спустя несколько дней Ким Кардашьян опровергла наличие конфликта с сестрой, назвав все слухи на эту тему сплетнями.
Ким выложила на свою страницу в соцсетях их совместную с Кортни фотографию, где сестрички стоят в обнимку и улыбаются.
«Моя лучшая подружка», - подписалась под кадром Кардашьян, дам понять, что в их семейство все хорошо.