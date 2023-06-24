Светская львица Яна Рудковская уехала из России в полном одиночестве в Сен-Тропе.

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Совсем недавно продюсер Рудковская вернулась из отпуска с Мальдив со своей семьей. Спустя две недели Яна Рудковская в тайне ото всех улетела на средиземноморское побережье во Франции.

Рудковская делится впечатлениями с очередного отдыха и публикует снимки из Сен-Тропе.

«Совершенно спонтанно я попала в Сен-Тропе. Не собиралась. Неделю приготовила для совсем других дел и работы. И вот вдруг я оказалась на прекрасной вилле у друзей»,- поделилась Рудковская в своем блоге.