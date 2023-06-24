Продюсер Яна Рудковская уехала из России к друзьям во Францию в полном одиночестве
Светская львица Яна Рудковская уехала из России в полном одиночестве в Сен-Тропе.
Совсем недавно продюсер Рудковская вернулась из отпуска с Мальдив со своей семьей. Спустя две недели Яна Рудковская в тайне ото всех улетела на средиземноморское побережье во Франции.
Рудковская делится впечатлениями с очередного отдыха и публикует снимки из Сен-Тропе.
«Совершенно спонтанно я попала в Сен-Тропе. Не собиралась. Неделю приготовила для совсем других дел и работы. И вот вдруг я оказалась на прекрасной вилле у друзей»,- поделилась Рудковская в своем блоге.
Отметим, что личный блог Рудковской наполнен роскошными локациями, нарядами, в которых сама Яна отдыхает на сказочных курортах. Светская львица часто демонстрирует статусную и шикарную жизнь.