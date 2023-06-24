Королева Испании показала фигуру в комбинации

Королева Испании Летиция совершила эффектный выход в свет. Об этом сообщает Daily Mail.

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В минувшую пятницу, 23 июня, в Обществе изящных искусств в Мадриде прошел финал конкурса научных монологов Solo De Ciencia, организованного Испанским фондом науки и технологии (FECYT). Мероприятие посетила королева Летиция.

50-летняя супруга короля Филиппа VI появилась на публике в черном сатиновом платье-комбинации на бретелях бренда & Other Stories. Оно подчеркнуло ее подтянутую фигуру, в том числе мускулистые руки. Королева Летиция не в первый раз надевает это платье. В августе 2022 года она появлялась в нем на кинофестивале Atlàntida Mallorca Film Fest.