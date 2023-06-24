Тодоровский впервые появился на публике после смерти жены

В первой половине февраля 2022 года из жизни «ушла» талантливая российская актриса Евгения Брик. Она сражалась с онкологией и никому об этом не рассказывала.

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Последние недели жизни она провела в американской клинике. У нее остались муж-кинорежиссер Валерий Тодоровский и дочь Зоя.

Мужчина до сих пор не смирился с потерей близкого человека — это стало понятно, когда он впервые вышел в свет после трагического события.

Тодоровский стал приглашенным гостем на фестивале сериалов «Пилот». Правда, посетители церемонии открытия увидели его в онлайн-формате — это был первый случай, когда Валерий Петрович согласился на участие в пбличном мероприятии. До этого кинорежиссер отклонял любые запросы и избегал общения с журналистами.