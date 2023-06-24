Тодоровский впервые появился на публике после смерти жены

Валерий Тодоровский впервые появился на публике после трагической смерти Евгении Брик: «Рвет сердце»
В первой половине февраля 2022 года из жизни «ушла» талантливая российская актриса Евгения Брик. Она сражалась с онкологией и никому об этом не рассказывала.
Последние недели жизни она провела в американской клинике. У нее остались муж-кинорежиссер Валерий Тодоровский и дочь Зоя.
Мужчина до сих пор не смирился с потерей близкого человека — это стало понятно, когда он впервые вышел в свет после трагического события.
Тодоровский стал приглашенным гостем на фестивале сериалов «Пилот». Правда, посетители церемонии открытия увидели его в онлайн-формате — это был первый случай, когда Валерий Петрович согласился на участие в пбличном мероприятии. До этого кинорежиссер отклонял любые запросы и избегал общения с журналистами.
Все обратили внимание, как сильно изменился супруг Евгении Брик после семейного горя — он весь поседел. Приближенный источник комментирует: «Судя по всему, кинодеятель так и не оправился от горя. Его любовь к Жене рвет сердце». Об этом сообщает издание «Комсомольская Правда». Россияне выражают соболезнования Тодоровскому, но в то же время подмечают, что мужчина вернулся к работе: «Время лечит — это истина!», «Сначала не узнала его. Все-таки такое горе случилось в семье, нужно понимать, что это очень тяжелое испытание» и другие.