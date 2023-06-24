Жена Дмитрия Диброва обратилась за помощью к психологу
Бизнесвумен Полина Диброва призналась, что обратилась за помощью к психологу. Полина Диброва рассказала в личном блоге, что в борьбе со стерессом ей помогает психолог.
«Ярко реагирую на новости. Когда я не справляюсь, то обращаюсь к одному человеку. Она стала для меня очень близкой за последние два года. Сегодня я вернулась в терапию к своему психологу. Мне сложно сейчас сформулировать, что я сейчас ощущаю. Но я хочу передать энергию и эмоции, которые бурлят во мне. С огромной благодарностью к себе и к психологу. Это мегакруто», — поделилась бизнесвумен в своем блоге.
Напомним, что Дмитрий и Полина Дибровы состоят в браке 14 лет. У пары трое общих. Они не частые гости публичных мероприятия и стараются жизнь вне скандалов и интриг.