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Актриса фильмов для взрослых Надя Сказка призналась, что не общается с дочерью

Актриса фильмов для взрослых Надя Сказка призналась, что не общается с дочерью Анастасией. Девушке не нравится способ заработка матери.

Надя Сказка призналась, что не общается с дочерью
© Слово и Дело

Сказка дала скандальное интервью Ксении Собчак, в котором рассказала о своей «карьере». Она не стеснялась в выражениях и говорила обо всем прямо. После этой беседы отношения знаменитости с дочерью испортились окончательно. «Она меня заблокировала после интервью», — рассказала Сказка в социальных сетях.

Она отметила, что не планирует мириться с дочерью, потому что у девушки нет потребности в матери. Сама Сказка не хочет навязываться. Актриса призналась, что ей часто задают вопросы об Анастасии.