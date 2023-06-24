Актриса фильмов для взрослых Надя Сказка призналась, что не общается с дочерью Анастасией. Девушке не нравится способ заработка матери.

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Сказка дала скандальное интервью Ксении Собчак, в котором рассказала о своей «карьере». Она не стеснялась в выражениях и говорила обо всем прямо. После этой беседы отношения знаменитости с дочерью испортились окончательно. «Она меня заблокировала после интервью», — рассказала Сказка в социальных сетях.