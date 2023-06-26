Борисова призналась, что сделала девять абортов до 30 лет

«Родители в меня вложили тягу к знаниям, но об отношениях мужчины и женщины в моей семье никогда нормально не разговаривали. Мне не объясняли, что такое женское достоинство. Мне всегда казалось, что если мужчина наговорил комплиментов или подарил мне что-то — я автоматически ему должна. Я была уступчива, не умела сказать «нет». И в плане секса была безответственна», — утверждает телеведущая.