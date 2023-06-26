Борисова призналась, что сделала девять абортов до 30 лет

Телеведущая Дана Борисова сделала девять абортов в молодости. Об этом она рассказала в рамках проекта видеоплатформы PREMIER.
«До 30 своих лет я сделала девять абортов. И на больших, и на маленьких сроках», — поделилась Борисова.
По словам звезды, она перенесла несколько медикаментозных абортов, а также прерывания беременности таблетками. Она объяснила, почему решила сделать несколько абортов.
«Родители в меня вложили тягу к знаниям, но об отношениях мужчины и женщины в моей семье никогда нормально не разговаривали. Мне не объясняли, что такое женское достоинство. Мне всегда казалось, что если мужчина наговорил комплиментов или подарил мне что-то — я автоматически ему должна. Я была уступчива, не умела сказать «нет». И в плане секса была безответственна», — утверждает телеведущая.
Дана Борисова была замужем два раза. Первым ее супругом стал бизнесмен Максим Аксенов. В их союзе родилась дочь Полина. В 2015-м звезда связала себя узами брака с предпринимателем Андреем Трощенко. Почти через год пара развелась.