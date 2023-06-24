Ирина Пегова пожаловалась на возрастные проблемы

Актриса Ирина Пегова рассказала о возрастных проблемах в своем блоге.

© Слово и Дело

Звезда сериалов «Мама-Шпион», «Супер Бобровы» всегда славилась пышными формами, именно такой типаж был ее визитной карточкой. Однако, в последнее время актриса заметно теряет в весе. Такой подход заметно старит артистку. Отметим, что совсем скоро Ирина Пегова будет праздновать 45-й день рождения. Благодаря тренировкам и диетам актриса похудела на 15 килограммов. Но такое преображение не пошло на пользу Пеговой. Артистка пожаловалась на ухудшение зрения и написала об этом в своем блоге.

Аудитория артистки большая и с уважением относится к творчеству и личности Ирины Пеговой. Подписчики засыпали Пегову комплиментами, а другая выразила озабоченность ее внешними переменами.

Под фотографиями актрисы можно увидеть восторженные комментарии поклонников. «Прекрасно выглядите, Ирочка! Отдых вам пошел на благо!»; «Красотка! Но больше не худей!»; «Как говорится все надо в меру. Только не теряйте свой уникальный шарм. Все в меру»; «Как похудела»,- поделились пользователи.