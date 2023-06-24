50-летнюю супермодель заподозрили в пятой беременности

50-летнюю супермодель Хайди Клум заподозрили в пятой беременности
Немецкая супермодель Хайди Клум спровоцировала слухи о пятой беременности. Об этом сообщает Page Six.
В настоящее время 50-летняя супермодель Хайди Клум и ее муж, 33-летний гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц, наслаждаются отдыхом в Венеции. Местные папарацци застали супругов во время прогулки. Они не скрывали чувств друг к другу — держались за руки, обнимались и целовались прямо на улице.
Музыкант несколько раз клал свою руку на живот жены, нежно разглядывая его. Это дало журналистам основание предположить, что пара ожидает пополнения. Хайди Клум и Том Каулитц женаты с 2019 года.
Супруги воспитывают четверых детей супермодели: 19-летнюю Лени от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, а также 17-летнего Генри, 16-летнего Йохана и 13-летнюю Лу от британского музыканта Сила. Ранее супермодель девяностых Хайди Клум разделась для благотворительного проекта Фонда исследований СПИДа amfAR.