50-летнюю супермодель заподозрили в пятой беременности

Немецкая супермодель Хайди Клум спровоцировала слухи о пятой беременности. Об этом сообщает Page Six.

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В настоящее время 50-летняя супермодель Хайди Клум и ее муж, 33-летний гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц, наслаждаются отдыхом в Венеции. Местные папарацци застали супругов во время прогулки. Они не скрывали чувств друг к другу — держались за руки, обнимались и целовались прямо на улице.

Музыкант несколько раз клал свою руку на живот жены, нежно разглядывая его. Это дало журналистам основание предположить, что пара ожидает пополнения. Хайди Клум и Том Каулитц женаты с 2019 года.