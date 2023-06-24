Звезда "Секса в большом городе" призвала не осуждать ботокс

Звезда "Секса в большом городе" Дэвис призвала фанатов отказаться от критики ботокса
Звезда "Секса в большом городе" Кристин Дэвис ответила на критику ее лица после уколов ботокса, сообщает PageSix.
Актриса рассказала, как после выхода первого сезона спин-оффа "СВБГ" "И просто так" подверглась публичной критике из-за "уколов красоты".
По мнению многих поклонников звезды, ботокс и филлеры негативно сказались на ее внешности. Дэвис ответила, что общество должно быть более толерантно к публичным людям и их внешнему виду.
"Мне кажется, многие звезды, которые делают уколы ботокса, молчат об этом, потому что осознают, какая последует реакция, расскажи они об этом публично", — заявила она.
Также актриса отметила, что осталась довольна не каждым посещением косметолога.
"Я делала и ботокс, и филлеры. Иногда эффект от процедур был очень хорошим. Иногда нет. В конце концов я не обязана всегда выглядеть так, как выглядела в молодости", — подытожила Дэвис.
Ранее стало известно, что обвиненный в харассменте актер "Секса в большом городе" Крис Нот ждет извинений от бывших коллег по сериалу.