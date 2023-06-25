Бывшая домработница рассказала, как Пугачева исцеляла людей

Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой и популярного исполнителя Филиппа Киркорова Людмила Дороднова подогрела интерес к паранормальным способностям, которые активно приписываются Примадонне. Баба Люся (так часто зовут экс-помощницу звезд) заявила, что многие вещи происходили на ее глазах.

© Суть событий

По словам Дородновой, Алла Борисовна является хорошим целителем.

«Алла и правда очень хороший целитель. Если у человека болит голова, она может приложить приложить свою руку ко лбу, что-то прошептать – и вся боль у него тут же уходит, - сказала баба Люся корреспондентам издания «PROZVEZD». - Меня лично она таким образом не лечила, но часто подобное происходило на моих глазах».

Дороднова проработала в доме Пугачевой почти тридцать лет и много лет следила за бытом Филиппа Бедросовича. Баба Люся была сильно расстроена, когда Киркоров отправил ее на пенсию - отказался от ее услуг.