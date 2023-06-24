Жена Стетхэма показала редкое фото их общего сына

Британская модель, бывший "ангел" Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала редкую фотографию сына Джека в день его шестилетия.

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Соответствующим снимком она поделилась с поклонниками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*. Рози Хантингтон-Уайтли выложила в социальных сетях совместный кадр с их Джейсоном Стетхэмом первенцем Джеком. 24 июня наследнику звезд исполнилось шесть лет.

"С днем рождения, мой любимый человек", — подписала модель.

Рози Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с Джейсоном Стетхэмом, который старше нее на 20 лет. Они познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella и почти сразу начали встречаться.