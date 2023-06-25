Телеведущая Ангелина Вовк рассказала о запретах первого мужа
Российская телеведущая Ангелина Вовк откровенно рассказала о личной жизни с супругом, диктором Центрального телевидения Геннадием Чертовым. Она вспомнила о запретах мужа.
Вовк приняла участие в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. Передача была посвящена актеру Сергею Проханову, но в эфире она вспомнила о союзе с Чертовым.
«Когда я пыталась похудеть, то объявляла дома, чтобы мне ничего не предлагали. Я уходила в спальню, когда начинался обед. Что делал мой жестокий первый муж. Он брал тарелку щей, приходил ко мне и начинал с аппетитом есть», — поделилась телеведущая.
Напомним, пара узаконила свои отношения в 1966 году. За 16 лет совместной жизни супруги так и не обзавелись детьми.