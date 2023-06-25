Телеведущая Ангелина Вовк рассказала о запретах первого мужа

«Когда я пыталась похудеть, то объявляла дома, чтобы мне ничего не предлагали. Я уходила в спальню, когда начинался обед. Что делал мой жестокий первый муж. Он брал тарелку щей, приходил ко мне и начинал с аппетитом есть», — поделилась телеведущая.