Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер раскрыли пол будущего ребенка

Любо-дорого посмотреть, как иные звезды делают из своей беременности целое шоу со спецэффектами. Кортни Кардашьян в этом смысле впереди планеты всей — и ее, в принципе, можно понять: она так долго скрывала свое положение, что теперь отрывается по полной.

Неделю назад 44-летняя звезда реалити-шоу придумала креативный способ сообщить мужу и миру о грядущем пополнении в семействе — прямо на концерте группы Blink-182 достала плакат с надписью «Трэвис, я беременна». Потом опубликовала фото в мини-бикини и с макси-животом, после чего фанаты задались вопросом — а как, собственно, супруг мог не знать о ее беременности. И вот логичное продолжение: знаменитость поделилась видео, в котором вместе с мужем-рокером раскрыла пол ребенка. Под барабанную дробь в исполнении, конечно же, Трэвиса в воздух выстрелили конфетти голубого цвета. К гадалке не ходи — у пары родится мальчик! Представляем, как рад музыкант — теперь будет кому завещать свою барабанную установку.