Лане Дель Рей отключили микрофон во время концерта из-за опоздания

Лане Дель Рей отключили микрофон из-за опоздания на фестивале Гластонбери
Организаторы фестиваля Гластонбери в Англии отключили певице Лане Дель Рей микрофон во время ее выступления. Причиной стало опоздание знаменитости, которая не успела закончить концерт к оговоренному сроку — полуночи.
В статье The Sunday Telegraph отмечается, что артистка вышла на сцену с опозданием в полчаса. Дель Рей объяснила поклонникам, что ей «понадобилось так много времени, чтобы сделать прическу». После этого она начала выступление.
Шоу закончилось ровно в полночь. Из-за жестких требований организаторов фестиваля звук был полностью отключен. Поэтому американская певица не смогла исполнить шесть запланированных композиций. Среди них были такие хиты, как Summertime Sadness или Video Games.