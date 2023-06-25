Лане Дель Рей отключили микрофон во время концерта из-за опоздания

Организаторы фестиваля Гластонбери в Англии отключили певице Лане Дель Рей микрофон во время ее выступления. Причиной стало опоздание знаменитости, которая не успела закончить концерт к оговоренному сроку — полуночи.

В статье The Sunday Telegraph отмечается, что артистка вышла на сцену с опозданием в полчаса. Дель Рей объяснила поклонникам, что ей «понадобилось так много времени, чтобы сделать прическу». После этого она начала выступление.