Зара высказалась об отношениях с бывшим мужем

Певица Зара впервые рассказала о своих взаимоотношения с экс-супругом Сергеем Ивановым. Бывшим возлюбленным удалось прийти к взаимопониманию.

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Брак артистки и столичного чиновника завершился в 2016 году. Зара призналась, что разрыв она пережила болезненно, но в браке артистка чувствовала себя тяжело. Певице казалось, что супруг принижает ее достоинства.

Сейчас Зару и Сергея связывают дружеские отношения, возлюбленные совместно воспитывают сыновей Даниила и Максима. После развода Сергей стал относиться к артистке, как к полноценной личности.

«Мне кажется, что он мной гордится, гордится тем, что я мама его детей. Он считается с моим мнением», - рассказала артистка в интервью Лауре Джугелии.

Зара призналась, что материальные заботы о детях лежат на ней. Супруг финансово помогает, но большую часть расходов несет певица.