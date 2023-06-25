Лидер Uma2rman Кристовский рассказал, как группа отметит юбилей

Лидер Uma2rman Владимир Кристовский рассказал, как группа отметит юбилей
Рок-группа Uma2rman отметит в 2023 году юбилей. Лидер коллектива Владимир Кристовский рассказал, как артисты отпразднуют это событие.
Кристовский сообщил, что участники группы Uma2rman намерены приурочить к юбилею презентацию новой пластинки. В альбом войдут 20 песен, которые будут записаны с симфоническим оркестром.
«Не факт, что это будут самые популярные песни. Но это те, которые мне кажутся самыми лучшими. И, конечно, будет большой концерт с оркестром», — поделился он с «АиФ».
Напомним, о группе Uma2rman россияне узнали в 2003 году. Тогда артисты представили композицию «Прасковья».