Перечислены романы российских знаменитостей летом 2023 года

Многие люди с наступлением лета начинают заводить отношения. Российские знаменитости не стали исключением. Журналисты рассказали, кто из отечественных артистов обрел любовь.

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Актриса Ольга Кузьмина в 2021 году участвовала в шоу «По секрету всему свету» в Беларуси. Экскурсию для российской актрисы вел Евгений Апанасевич. Именно от него сейчас знаменитость ждет ребенка. А певица Полина Гагарина начала романтические отношения со Стасом Миковым, который работает в ее балете, передает Teleprogramma.pro.

Также в отношениях сейчас находится фигуристка Евгения Медведева. Спортсменка уже около года встречается с коллегой Дмитрием Чигиревым. Телеведущая Ксения Бородина долгое время скрывала подробности личной жизни. Однако ее бывший супруг Курбан Омаров рассказал, что звезда сейчас находится в отношениях с его бывшим другом.