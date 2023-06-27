Рита Дакота пожаловалась на проблемы со здоровьем

Певица Рита Дакота пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на боли в ноге.

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Дакота рассказала, что очень сильно ударилась с разбегу ногой о стул. Артистка призналась, что не может наступить на ногу. Она предположила, что у нее может быть сломан палец.

«Вот лежу и тихонечко плачу, чтобы ребенка не разбудить», — заявила исполнительница.

Рита Дакота стала известна после участия в проекте «Фабрика звезд». После проекта она создала рок-группу Monroe, с которой выступала на музыкальных фестивалях «Нашествие» и Kubana.

В 2009 году совместно с группой Litesound Дакота заняла третье место в финале отборочного тура на Евровидение от Белоруссии. Звезда писала песни для таких артисток, как Елка, Зара, Светлана Лобода. В 2020 году она выпустила свой первый студийный альбом «Стаи Китов».

Дакота была замужем дважды. Ее первым супругом стал артист Влад Соколовский. В их браке родилась дочь Мия. Звезды развелись в августе 2018 года. Певица заявляла, что неоднократные измены экс-супруга стали причинами разрыва. На данный момент артисты состоят в дружеских отношениях.