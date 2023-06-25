Нюша рассказала о необычном подарке для своей матери

Певица Нюша (Анна Шурочкина) рассказала о необычном сюрпризе, который она устроила для своей матери во время совместного отдыха в Дубае. Подробностями она поделилась на своей странице в социальной сети.

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Анна рассказала, что несколько лет назад ее мама получила сертификат дайвера, опустившись на глубину в 20 метров. По ее словам, однажды ее мама увидела, как по дну аквариума в отеле «Атлантис» ходят люди и захотела попробовать также. Нюша сообщила, что запомнила это желание, а потому в преддверии дня рождения матери решила сделать ей необычный подарок.