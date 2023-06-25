Певица Подольская поделилась забавными фото с Пресняковым из Испании
Певица Наталья Подольская отправилась с семьей на отдых в Испанию. Артистка поделилась с поклонниками забавными кадрами с супругом, музыкантом Владимиром Пресняковым.
Подольская опубликовала серию совместных фотографий с супругом. На кадрах звезды запечатлены на фоне каменного пляжа. Артистка забралась на шею к возлюбленному и свесила ноги. Это привлекло больше всего внимания и позабавило поклонников.
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«Он: "А давай сделаем нормальную фотографию?" Она: "А давай не будем?"» — вспомнила артистка диалог перед фотосессией.
Семейная пара уже давно говорит об идиллии в отношениях. По словам звезд, они никогда не ругаются, часто шутят и сильно любят общих сыновей. Именно эти факторы позволяют им поддерживать брак.