Подольская поделилась забавными фото с Пресняковым из Испании

Певица Наталья Подольская отправилась с семьей на отдых в Испанию. Артистка поделилась с поклонниками забавными кадрами с супругом, музыкантом Владимиром Пресняковым.

© Слово и Дело

Подольская опубликовала серию совместных фотографий с супругом. На кадрах звезды запечатлены на фоне каменного пляжа. Артистка забралась на шею к возлюбленному и свесила ноги. Это привлекло больше всего внимания и позабавило поклонников.

Социальные сети

«Он: "А давай сделаем нормальную фотографию?" Она: "А давай не будем?"» — вспомнила артистка диалог перед фотосессией.