Телеведущая Роза Сябитова поделилась успехами своей внучки

Телеведущая Роза Сябитова не устает делиться со своими поклонниками успехами своей маленькой внучки. Сегодня в своих социальных сетях она опубликовала новое видео с прогулки.

© Runews24.ru

Роза Сябитова рассказала, что ее внучка подросла и теперь может пользоваться прогулочным вариантом своей коляски. На видео девочка сидит в коляске и смотрит по сторонам.

По словам телеведущей, она очень рада тому, что ее внучка теперь может смотреть по сторонам, пока бабушка возит ее по двору.

Ранее телеведущая также рассказывала, что ее внучка делает первые успехи. В начале марта она сообщала, что девочка уже ползает, а также самостоятельно встает, опираясь на предметы в комнате.