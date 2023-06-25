Воля и Утяшева объяснили, почему двое суток не выходили на связь

Шоумен Павел Воля и телеведущая Ляйсан Утяшева объяснили поклонникам, почему два дня не выходили на связь. Оказывается, супруги с десятилетним сыном Робертом и восьмилетней дочерью Софией отправились на Кольский полуостров.

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Комик рассказал, что они двое суток провели в тундре и Баренцевом море. На протяжении этого времени звездная семья исследовала «прекрасную природу» северо-запада России.

«Двое суток без связи и интернета. Сейчас открыли Telegram— закрыли Telegram. Можно нам обратно?» — отметил юморист в соцсети.