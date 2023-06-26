Дочь Барышникова вышла замуж за актера в Нью-Йорке

Дочь артиста балета Михаила Барышникова Анна вышла замуж в Нью-Йорке. Избранником девушки стал актер Тедди Бергман. Свадебная церемония прошла в узком кругу.

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Приглашения на важное мероприятие получили только члены семьи и близкие друзья. На торжестве был замечен и отец невесты, который веселился среди гостей и танцевал с собакой на руках.

Избранник дочери танцовщика снимался в сериалах «Дикинсон» и «Образцовые бунтарки». Во время торжества артист был одет в классический темно-синий костюм, узкий галстук и белоснежную рубашку.