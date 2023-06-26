Дочь Барышникова вышла замуж за актера в Нью-Йорке

Дочь Михаила Барышникова вышла замуж за актера в Нью-Йорке
Дочь артиста балета Михаила Барышникова Анна вышла замуж в Нью-Йорке. Избранником девушки стал актер Тедди Бергман. Свадебная церемония прошла в узком кругу.
Приглашения на важное мероприятие получили только члены семьи и близкие друзья. На торжестве был замечен и отец невесты, который веселился среди гостей и танцевал с собакой на руках.
Избранник дочери танцовщика снимался в сериалах «Дикинсон» и «Образцовые бунтарки». Во время торжества артист был одет в классический темно-синий костюм, узкий галстук и белоснежную рубашку.
А сама невеста была в белом платье с пышной юбкой. Образ был дополнен короткой фатой. Под конец мероприятия девушка, судя по фото и видео в соцсетях, переоделась в короткий наряд с пикантным вырезом на спине.