Какая гармония! Филипп Янковский показал редкое фото с Оксаной Фандерой
Филипп Янковский сделал настоящий подарок поклонникам его семейного союза, опубликовав совместный снимок с супругой, актрисой Оксаной Фандерой. Действительно редкая удача!
Оксана Фандера по праву считается одной из самых соблазнительных актрис российского и советского кинематографа. Мужа знаменитости Филиппа Янковского называют счастливчиком и ему втайне завидуют миллионы мужчин по всей стране. Еще бы! Ведь этот звездный союз длится уже много лет и кажется по-настоящему идеальным.
Сама актриса давно уже пропала с радаров — ее не видно на звездных тусовках, а последняя роль датирована 2018 годом. Фандера, если верить слухам, взяла творческий отпуск и уехала в Грузию. Именно оттуда она периодически делится какими-то снимками, поэтому многие и сделали такой вывод. При этом супруг находится в России и периодически летает проведать благоверную.
Видимо, сейчас как раз такой период, ведь Янковский показал совместный кадр с артисткой. Снимок сделан в черно-белом формате, но даже за этими цветами не скрыть счастливые улыбки на лицах знаменитостей. Оксана прижалась к мужу и с удовольствием позирует в камеру. Фанаты пары сошлись в единогласном мнении: артисты выглядят невероятно гармонично, представляя из себя настоящий пример длительных отношений в браке.