Филипп Янковский показал редкое фото с Оксаной Фандерой

Филипп Янковский сделал настоящий подарок поклонникам его семейного союза, опубликовав совместный снимок с супругой, актрисой Оксаной Фандерой. Действительно редкая удача!

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Оксана Фандера по праву считается одной из самых соблазнительных актрис российского и советского кинематографа. Мужа знаменитости Филиппа Янковского называют счастливчиком и ему втайне завидуют миллионы мужчин по всей стране. Еще бы! Ведь этот звездный союз длится уже много лет и кажется по-настоящему идеальным.

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Сама актриса давно уже пропала с радаров — ее не видно на звездных тусовках, а последняя роль датирована 2018 годом. Фандера, если верить слухам, взяла творческий отпуск и уехала в Грузию. Именно оттуда она периодически делится какими-то снимками, поэтому многие и сделали такой вывод. При этом супруг находится в России и периодически летает проведать благоверную.