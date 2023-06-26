Орлова заявила, что свекровь не приезжает к ней из-за здоровья

Певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что редко видится со свекровью.

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Орлова объяснила, что ее свекровь живет в Магнитогорске. Мать ее мужа тяжело переносит перелеты. Именно поэтому звезда и ее супруг несколько раз в год приезжают к ней сами. Певица отметила, что свекровь до сих пор не увиделась с пятимесячной внучкой Аней.

«Безусловно, я бы очень хотела, чтобы она прилетела в Москву познакомиться с Анюткой, пока она малышка и еще не летает», — рассказала Орлова.

6 февраля Орлова родила дочь от бизнесмена по имени Валерий. 13 мая певица крестила малышку. Крестной матерью стала близкая подруга ведущей и ее коллега по «Дому-2» Ксения Бородина. Крестным отцом стал друг мужа по имени Дмитрий.