Орлова заявила, что свекровь не приезжает к ней из-за здоровья

Певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что редко видится со свекровью.
Орлова объяснила, что ее свекровь живет в Магнитогорске. Мать ее мужа тяжело переносит перелеты. Именно поэтому звезда и ее супруг несколько раз в год приезжают к ней сами. Певица отметила, что свекровь до сих пор не увиделась с пятимесячной внучкой Аней.
«Безусловно, я бы очень хотела, чтобы она прилетела в Москву познакомиться с Анюткой, пока она малышка и еще не летает», — рассказала Орлова.
6 февраля Орлова родила дочь от бизнесмена по имени Валерий. 13 мая певица крестила малышку. Крестной матерью стала близкая подруга ведущей и ее коллега по «Дому-2» Ксения Бородина. Крестным отцом стал друг мужа по имени Дмитрий.
Муж Орловой Валерий является непубличным человеком. Он не ведет аккаунты в социальных сетях и редко выходит в свет. Певица рассказывала, что супруг ругает ее за публикации снимков с ним. Артистка объяснила, что муж и его знакомые находят свои фото в СМИ и сразу жалуются на это ведущей. По словам звезды, в такие моменты ей приходится оправдываться.