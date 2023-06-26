Анна Хилькевич рассказала о трудностях переезда в Москву
Актриса Анна Хильекевич довольно откровенно рассказывает подписчикам о своей жизни. Звезда «Универа» затронула с фолловерами тему переезда в Москву.
Анна переехала в Москву, когда ей было 10 лет. Хилькевич признается, москвичкой себя почувствовала после окончания театрального института. После этого ей удалось влиться в столичный ритм.
Во время учебы в университете актриса иногда чувствовала себя неловко. Это было связано с тем, что на курсе с Анной учились дети известных актеров.
«На курсе со мной училась племянница Тиграна Кеосаяна, сын Михаила Ефремова», - рассказала Анна в личном блоге.
Недавно Анна рассказала, что не смогла бы справиться с переживаниями из-за измены мужа.