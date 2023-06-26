Хилькевич рассказала о трудностях переезда в Москву

Актриса Анна Хильекевич довольно откровенно рассказывает подписчикам о своей жизни. Звезда «Универа» затронула с фолловерами тему переезда в Москву.

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Анна переехала в Москву, когда ей было 10 лет. Хилькевич признается, москвичкой себя почувствовала после окончания театрального института. После этого ей удалось влиться в столичный ритм.

Во время учебы в университете актриса иногда чувствовала себя неловко. Это было связано с тем, что на курсе с Анной учились дети известных актеров.

«На курсе со мной училась племянница Тиграна Кеосаяна, сын Михаила Ефремова», - рассказала Анна в личном блоге.