Овсепян заявила, что косметолог специально изуродовала ее лицо

«Мастер, которая мне сделала брови и стрелки, перманентный макияж, позвонила мне и призналась, что специально сделала мне такие кривые брови и стрелки. У нее личная неприязнь ко мне. Я всю ночь не спала и плакала. Как можно так, мы же девушки, коллеги», — рассказала звезда.