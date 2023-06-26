Звезда "Дома-2" Оксана Овсепян заявила, что косметолог специально изуродовала ее лицо
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Оксана Овсепян пострадала из-за похода к косметологу. Результаты неудачных процедур она показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
«Мастер, которая мне сделала брови и стрелки, перманентный макияж, позвонила мне и призналась, что специально сделала мне такие кривые брови и стрелки. У нее личная неприязнь ко мне. Я всю ночь не спала и плакала. Как можно так, мы же девушки, коллеги», — рассказала звезда.
На кадрах видно, что у Овсепян появились отеки в районе бровей и глаз. Девушка не стала раскрывать личность косметолога, которая «изуродовала» ее лицо. Также знаменитость заявила, что не намерена подавать на мастера в суд.
Сама Овсепян также работает в сфере индустрии красоты. Она разработала курсы, на которых учит проводить косметологические процедуры. На фоне случившегося звезда призвала обращаться за услугами только к мастерам с качественной работой.
В 2020 году стало известно, что Оксана Овсепян проходит курсы Ольги Спиркиной в телецентре «Останкино». Косметолог планировала работать на телевидении.