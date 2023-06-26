Звезда «Дома-2» сообщила о результатах генетического теста плода после выкидыша

Звезда телепроекта «Дом-2» Лиза Полыгалова 8 июня сообщила, что потеряла ребенка. Трагичная новость прозвучала как гром среди ясного неба: девушка провела гендер-пати, уже дала имя малышу и начала подбирать роддом. Но на плановом приеме врач заметил, что сердцебиения у ребенка нет. «Начали делать УЗИ, а я пошутила: “Он опять спит?”» — вспомнила спортсменка.

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После операции по удалению плода ребенка забрали для проведения генетического теста, чтобы выяснить, что стало причиной замершей беременности. Вчера, спустя две недели, Лиза получила результаты исследования и поделилась ими с подписчиками. Так, медики выяснили, что у неродившегося ребенка не было абсолютно никаких генетических отклонений, которые могли бы спровоцировать его смерть. «У плаценты никаких тромбозов и воспаления не было, все хорошо», — сообщил участнице «Дома-2» ее доктор.