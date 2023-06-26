Актриса Зепюр Брутян в шутку пожаловалась на поведение супруга Павла Прилучного в фитнес-зале. Она опубликовала видеоролик в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Спасите», — написала звезда на видеоролике. Она рассказала, что Прилучный — строгий тренер и тщательно следит за выполнениями упражнений в фитнес-клубе.

«Тут не расслабишься», — призналась Брутян. Незадолго до этого супруг артистки опубликовал в личном блоге видеоролик, в котором рассказал, что самое важное в занятии спортом — дисциплина. Он считает, что не стоит пропускать тренировки.

Осенью 2022 года СМИ сообщили, что Зепюр Брутян и Павел Прилучный скоро станут родителями. В конце апреля 2023 года актриса родила сына Микаэля.