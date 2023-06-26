Зепюр Брутян пожаловалась на поведение Павла Прилучного в фитнес-клубе
Актриса Зепюр Брутян в шутку пожаловалась на поведение супруга Павла Прилучного в фитнес-зале. Она опубликовала видеоролик в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
«Спасите», — написала звезда на видеоролике. Она рассказала, что Прилучный — строгий тренер и тщательно следит за выполнениями упражнений в фитнес-клубе.
«Тут не расслабишься», — призналась Брутян. Незадолго до этого супруг артистки опубликовал в личном блоге видеоролик, в котором рассказал, что самое важное в занятии спортом — дисциплина. Он считает, что не стоит пропускать тренировки.
Осенью 2022 года СМИ сообщили, что Зепюр Брутян и Павел Прилучный скоро станут родителями. В конце апреля 2023 года актриса родила сына Микаэля.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян познакомились на съемках сериала «В клетке». Сначала они просто дружили, а затем начали встречаться. Актер сделал предложение Брутян спустя несколько свиданий. Свадьба молодоженов прошла в Армении летом 2022 года. Ранее Прилучный был женат на Агате Муцениеце, у экс-супругов двое детей.