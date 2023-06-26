Топурия призналась, что хочет еще одного ребенка

Певица Кети Топурия рассказала о желании родить еще одного ребенка. Ее слова цитирует Teleprogramma.pro.

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«Я хочу стать мамой еще раз. Дай Бог получится родить третьего малыша. Врачи говорят, что желательно успеть до сорока лет. Хотя я знаю людей, которые рожали и в пятьдесят», — поделилась 36-летняя артистка.

По словам Топурии, она не жалеет, что родила первого ребенка в 29 лет. По словам солистки группы A'Studio, для нее именно этот возраст стал идеальным для появления первенца.

«Я стала более домашним человеком. Балую детей, покупаю им вкусняшки, подарки, а потом сама же страдаю от этого. Но потихонечку пытаюсь бороться с этим качеством», — призналась исполнительница.

В 2013 году Кети Топурия вышла замуж за бизнесмена Льва Гейхмана. До заключения брака они встречались на протяжении четырех лет. В 2015 году у супругов родилась дочь Оливия. Однако в 2017 году Кети и Лев расстались.

После этого Топурия три года встречалась с рэпером Гуфом, однако рассталась с музыкантом из-за его неверности.