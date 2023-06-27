Кайли Дженнер сменила имя сыну из-за его характера

Отмечается, что модель решила изменить имя сына спустя месяц после его рождения, чем поделилась с поклонниками в социальной сети. «Мы просто не чувствовали, что это его имя», — говорит она. Впервые новое имя сына Дженнер раскрыла в январе, в подписи к своему посту в соцсети. Она отметила, что имя Волк совсем не подходит к характеру ребенка.