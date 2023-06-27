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Кайли Дженнер сменила имя полуторагодовалому сыну из-за его характера

Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер официально сменила имя полуторагодовалому сыну. Об этом сообщает People.

Кайли Дженнер сменила имя сыну из-за его характера
© Lenta.ru

22 июня Дженнер подала заявление на юридическое изменение имени своего полуторагодовалого сына. Согласно судебным документам, мальчику, которого раньше звали Вулф (Волк в переводе с английского — прим. «Ленты.ру») Жак, дали имя Эйр.

Отмечается, что модель решила изменить имя сына спустя месяц после его рождения, чем поделилась с поклонниками в социальной сети. «Мы просто не чувствовали, что это его имя», — говорит она. Впервые новое имя сына Дженнер раскрыла в январе, в подписи к своему посту в соцсети. Она отметила, что имя Волк совсем не подходит к характеру ребенка.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер подогрела слухи о романе с американским актером Тимоти Шаламе. По данным источников, Шаламе и Дженнер состоят в отношениях с января 2023 года.

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