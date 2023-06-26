Буланова оценила вокальные способности внучки Долиной

Певица Татьяна Буланова на шоу «Две звезды.Отцы и дети» предположила, что с возрастом внучка Ларисы Долиной будет петь не хуже бабушки.

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«У Ларисы Александровны, конечно, голос мощный. А Саша еще просто растет, но я думаю, что у нее голос тоже замечательный будет. Наверное, не хуже, чем у бабушки, хотя я не знаю», — отметила Буланова.

Она добавила, что Долина практически не подавляла голосом свою внучку Сашу на сцене. Другой член жюри Екатерина Стриженова присоединилась к словам Булановой и призналась, что сама не вышла бы выступать вместе с Долиной-старшей, так как смотрелась бы в проигрышном положении на фоне именитой артистки.

Ведущий шоу Александр Олешко спросил у девочки, получает ли она двойки в школе. Девочка призналась, что иногда приносит такие оценки. Лариса Долина при этом добавила, что несмотря на творческий уклон Саше лучше дается математика, чем гуманитарные науки.

«Как раз все наоборот. С математикой у нас полные лады. И мы пока не понимаем, в какую сторону она пойдет», — отметила Долина-старшая.