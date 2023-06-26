Диана Арбенина полностью восстановилась после падения с лестницы
Российская певица Диана Арбенина готовится к юбилейному концерту, который состоится 8 июля на стадионе «Спартак». Музыкант отметила, что почти полностью восстановилась после падения с лестницы.
«Я предвкушаю классное рок-н-рольное действо. <…> Я уже в рабочей форме, хорошо себя чувствую. Я восстановилась, хожу на лечебную физкультуру, в бассейн. К 8 июля буду как огурчик», – отметила Арбенина в телеграм-канале.
Диана Арбенина добавила, что пока не может себе позволить бегать по стадиону.
Отметим, что 27 июня начинается южный тур группы с концерта в Ростове.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина сообщила, что концерты коллектива переносятся на вторую половину июня. Причина – в ухудшении состояния здоровья артистки. Выяснилось, что Арбенина упала на лестнице в собственном доме.