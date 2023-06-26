Арбенина полностью восстановилась после падения с лестницы

«Я предвкушаю классное рок-н-рольное действо. <…> Я уже в рабочей форме, хорошо себя чувствую. Я восстановилась, хожу на лечебную физкультуру, в бассейн. К 8 июля буду как огурчик», – отметила Арбенина в телеграм-канале.