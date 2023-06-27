Карлу III не позволяют помириться с сыном Гарри

Став королем Карл III все еще должен прислушиваться не только к собственным желаниям, но и к просьбам других членов королевской семьи.

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К примеру, сам бы он давно помирился со своим мятежным сыном, однако есть человек, который категорически против возвращения принца Гарри в семью.

Нынешний монарх Великобритании Карл III привык жить, опираясь на мнение своей королевы-матери. Когда Елизаветы II не стало и Карл III унаследовал ее трон и титул, он впервые оказался предоставлен сам себе, возглавил род так сказать. Правда длилось это недолго.

Кто на самом деле решает многие вопросы стало очевидно вскоре после коронации. Так, приближенный к королевской семье информатор европейской прессы уверяет — Карл III мечтает о возвращении младшего сына на родину, несмотря даже на его скандальные мемуары. Не исключено, что герцог Сассекский и вернулся бы, но есть в семье человек, который всеми фибрами души противится его воссоединению с Виндзорами. И это вовсе не старший брат Гарри, а его мачеха. Жена короля — Камилла не желает ни видеть принца с семьей, ни слышать о нем.