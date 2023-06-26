Звезды, потерявшие детей слишком рано

Кому из артистов пришлось пройти через это страшное испытание.

© WomanHit.ru

Трудно представить нечто более страшное, чем потеря ребенка. Абсолютно для всех, переживших подобное горе, жизнь делится на до и после. Совсем недавно стало известно о том, что известный блогер Арина Шальнова потеряла двухлетнюю дочь из-за несчастного случая. Мы же решили вспомнить, кому из российских знаменитостей пришлось пройти через подобное.

Елена Захарова

Больше десяти лет назад в жизни актрисы произошло страшное — Елена потеряла свою единственную дочь. Девочка прожила всего восемь месяцев и умерла от инфекции, с которой ее организм не смог справиться. Врач, осматривавший девочку, не смог распознать опасные «звоночки», списав тяжёлое состояние малышки на простуду. К сожалению, запущенная болезнь забрала жизнь девочки, несмотря на усилия врачей в реанимации.

Роман Жуков

В семье музыканта Романа Жукова также произошла трагедия. В 2012 году дочь артиста, 5-летняя Елизавета, попала под качели и получила серьезную травму. Когда малышку доставили в больницу, было уже поздно — врачи ничего не смогли сделать, так как травма головы была несовместима с жизнью.

Любовь Успенская

Певица в 19 лет стала мамой близнецов, но малыши не прожили и недели. Один из детей умер еще при родах, а второй скончался через несколько дней. Как признается звезда, это страшное событие могло стать неким возмездием за аборт, который она сделала в возрасте 16-ти лет. Смерть детей стала тяжелейшим ударом для Успенской, от которого она оправлялась много лет.

Елена Проклова