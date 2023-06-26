Захарова, Жуков, Успенская: звезды, потерявшие детей слишком рано
Кому из артистов пришлось пройти через это страшное испытание.
Трудно представить нечто более страшное, чем потеря ребенка. Абсолютно для всех, переживших подобное горе, жизнь делится на до и после. Совсем недавно стало известно о том, что известный блогер Арина Шальнова потеряла двухлетнюю дочь из-за несчастного случая. Мы же решили вспомнить, кому из российских знаменитостей пришлось пройти через подобное.
Елена Захарова
Больше десяти лет назад в жизни актрисы произошло страшное — Елена потеряла свою единственную дочь. Девочка прожила всего восемь месяцев и умерла от инфекции, с которой ее организм не смог справиться. Врач, осматривавший девочку, не смог распознать опасные «звоночки», списав тяжёлое состояние малышки на простуду. К сожалению, запущенная болезнь забрала жизнь девочки, несмотря на усилия врачей в реанимации.
Роман Жуков
В семье музыканта Романа Жукова также произошла трагедия. В 2012 году дочь артиста, 5-летняя Елизавета, попала под качели и получила серьезную травму. Когда малышку доставили в больницу, было уже поздно — врачи ничего не смогли сделать, так как травма головы была несовместима с жизнью.
Любовь Успенская
Певица в 19 лет стала мамой близнецов, но малыши не прожили и недели. Один из детей умер еще при родах, а второй скончался через несколько дней. Как признается звезда, это страшное событие могло стать неким возмездием за аборт, который она сделала в возрасте 16-ти лет. Смерть детей стала тяжелейшим ударом для Успенской, от которого она оправлялась много лет.
Елена Проклова
Еще одна звезда, которая потеряла детей сразу же после родов. Сыновья Елены не смогли выжить из-за врачебной ошибки, в этом уверена сама Проклова. Артистка считает, что детям было необходимо получать больше питательных веществ, пока они находили в утробе, однако врачи не назначали дополнительных манипуляций. Смерть детей отразилась не только на ментальном здоровье звезды, но и разрушила семью Елены — супруги расстались, не найдя в себе сил преодолеть количество проблем, навалившихся на пару.