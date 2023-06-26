СМИ рассказали о нежелании звезд работать с принцем Гарри и Меган Маркл

Шофилд указала на то, что единственным успешным проектом принца Гарри и Маркл является сериал на Netflix.Отмечается, что популярная американская певица Тейлор Свифт отклонила приглашение Меган Маркл посетить её подкаст Archetypes. Кроме того, стриминговый сервис Spotify расторгнул с ними многомиллионный контракт. Топ-менеджер сервиса назвал Сассекских «мошенниками», поскольку за три года сотрудничества вышел всего один сезон подкаста.Принц Гарри познакомился с Меган Маркл в 2016 году. Они поженились в Виндзорском замке в 2018 году. Вскоре герцог и герцогиня Сассекские отдалились от королевской семьи, переехав в Канаду, а затем в Калифорнию. Пик конфронтации был в 2021 году после нашумевшего интервью с Опрой Уинфри, в котором Меган Маркл обвинила Виндзоров в расизме.