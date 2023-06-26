Тодоренко показала себя в юности: «Немудрено, что говорят о пластике»

Сама телеведущая смотрит на свои архивные снимки со слезами на глазах.

© WomanHit.ru

33-летняя Регина Тодоренко решила показать себя в юности. Соответствующие кадры звезда выложила в личном блоге.

В Сети давно распространилась информация о том, что Тодоренко ложилась под нож пластического хирурга. Пишут, что ведущая изменила себе нос.

Однако сама Регина рассказывала, что делала себе липосакцию. Теледива два года назад уменьшила в объеме бедра.

WomanHit.ru

Видно, что Тодоренко изменилась. Однако поклонники звезды считают, что она не делала себе пластических операций. Они заявляют, что лицо знаменитости просто осунулось с возрастом.