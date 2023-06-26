Тодоренко показала себя в юности: «Немудрено, что говорят о пластике»
Сама телеведущая смотрит на свои архивные снимки со слезами на глазах.
33-летняя Регина Тодоренко решила показать себя в юности. Соответствующие кадры звезда выложила в личном блоге.
В Сети давно распространилась информация о том, что Тодоренко ложилась под нож пластического хирурга. Пишут, что ведущая изменила себе нос.
Однако сама Регина рассказывала, что делала себе липосакцию. Теледива два года назад уменьшила в объеме бедра.
Видно, что Тодоренко изменилась. Однако поклонники звезды считают, что она не делала себе пластических операций. Они заявляют, что лицо знаменитости просто осунулось с возрастом.
«Без слез на это чудо не взглянуть… Немудрено, что я частенько встречаю в СМИ статьи о пластике» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подчеркнула Регина.