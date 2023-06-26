Леонардо Ди Каприо заметили на ужине с 28-летней моделью

Голливудского актера Леонардо Ди Каприо заметили на ужине с британской моделью Нилам Гилл. Соответствующие фото публикует Page Six.

48-летний Ди Каприо посетил ресторан Loulou в Париже вместе с 28-летней манекенщицей и другом, телезвездой Тоби Магуайром. Знаменитостей запечатлели сидящими за столом в заведении, а также на прогулке по городу. Ди Каприо был одет в синюю олимпийку и джинсы, а Гилл — черном топе и плиссированной мини-юбке серого цвета.

Анонимные источники заявили, что модель не состоит в романтических отношениях с актером, однако встречается с одним из его друзей, личность которого не раскрывается. Представители пары, а также сами герои материала пока никак не отреагировали на слухи о предполагаемом романе.