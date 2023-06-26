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Блогер Дава признался, что пока не хочет заводить новый роман

Блогер Дава в интервью журналу The Voice признался, что пока не планирует заводить новые отношения, так как полностью погружен в работу.

Блогер Дава признался, что пока не хочет заводить новый роман
© Газета.Ru

«У меня есть работа и моя карьера, которой я сейчас активно занимаюсь. Кстати, готовлюсь к съемкам в кино. Отношения и семья будут в свое время», — подчеркнул Дава.

Он также рассказал об отношениях с коллегами по съемочной площадке сериала «Здравствуйте, вам пора!» Лизой Моряк и Михаилом Тарабукиным. По словам блогера, ему было неловко на одной площадке с профессиональными актерами, однако артисты помогали ему не зажиматься, быстро учить текст и работать со своими эмоциями.

«Лиза прекрасна, как и ее чувство юмора. Она своим юмором помогала мне расслабиться, чтобы перестать чувствовать себя «на экзамене». Михаил Тарабукин подсказывал, как проще выучить текст, какие реплики лучше добавлять, как по эмоциям сделать», — заявил Дава.

Последней девушкой Давы была певица Ольга Бузова. Они расстались в январе 2021 года. Артистка обвиняла экс-возлюбленного в оскорблениях и рукоприкладстве. Дава опровергал слова звезды, заявляя, что они не сошлись характерами.

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