Блогер Дава признался, что пока не хочет заводить новый роман

Блогер Дава в интервью журналу The Voice признался, что пока не планирует заводить новые отношения, так как полностью погружен в работу.

«У меня есть работа и моя карьера, которой я сейчас активно занимаюсь. Кстати, готовлюсь к съемкам в кино. Отношения и семья будут в свое время», — подчеркнул Дава.

Он также рассказал об отношениях с коллегами по съемочной площадке сериала «Здравствуйте, вам пора!» Лизой Моряк и Михаилом Тарабукиным. По словам блогера, ему было неловко на одной площадке с профессиональными актерами, однако артисты помогали ему не зажиматься, быстро учить текст и работать со своими эмоциями.