Блогер Дава признался, что пока не хочет заводить новый роман
Блогер Дава в интервью журналу The Voice признался, что пока не планирует заводить новые отношения, так как полностью погружен в работу.
«У меня есть работа и моя карьера, которой я сейчас активно занимаюсь. Кстати, готовлюсь к съемкам в кино. Отношения и семья будут в свое время», — подчеркнул Дава.
Он также рассказал об отношениях с коллегами по съемочной площадке сериала «Здравствуйте, вам пора!» Лизой Моряк и Михаилом Тарабукиным. По словам блогера, ему было неловко на одной площадке с профессиональными актерами, однако артисты помогали ему не зажиматься, быстро учить текст и работать со своими эмоциями.
«Лиза прекрасна, как и ее чувство юмора. Она своим юмором помогала мне расслабиться, чтобы перестать чувствовать себя «на экзамене». Михаил Тарабукин подсказывал, как проще выучить текст, какие реплики лучше добавлять, как по эмоциям сделать», — заявил Дава.
Последней девушкой Давы была певица Ольга Бузова. Они расстались в январе 2021 года. Артистка обвиняла экс-возлюбленного в оскорблениях и рукоприкладстве. Дава опровергал слова звезды, заявляя, что они не сошлись характерами.