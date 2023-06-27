Актрису Анджелину Джоли засняли с детьми в Нью-Йорке

Папарацци сфотографировали актрису Анджелину Джоли с тремя детьми на улицах Нью-Йорка. Об этом сообщает Daily Mail.

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На опубликованных снимках 48-летняя Анджелина Джоли предстала в молочном тренче с туго затянутым поясом и черных туфлях на каблуке.

19-летний Пакс был одет в свитшот, футболку и джинсы. На 18-летней Захаре были кардиган и обтягивающее платье на тонких бретелях, а на 17-летней Шайло — худи с капюшоном и свободные брюки.