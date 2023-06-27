Актрису Анджелину Джоли засняли с детьми в Нью-Йорке

Папарацци сфотографировали актрису Анджелину Джоли с тремя детьми на улицах Нью-Йорка. Об этом сообщает Daily Mail.
На опубликованных снимках 48-летняя Анджелина Джоли предстала в молочном тренче с туго затянутым поясом и черных туфлях на каблуке.
19-летний Пакс был одет в свитшот, футболку и джинсы. На 18-летней Захаре были кардиган и обтягивающее платье на тонких бретелях, а на 17-летней Шайло — худи с капюшоном и свободные брюки.
У Анджелины Джоли и ее бывшего мужа Брэда Питта есть шестеро детей: трое биологических (17-летняя Шайло, 14-летние Нокс и Вьвьен) и столько же приемных (21-летний Мэддокс, 19-летний Пакс и 18-летняя Захара). Актеры поженились в августе 2014 года после восьми лет романа. В сентябре 2016-го Джоли подала на развод, а в апреле 2019-го брак был официально расторгнут.