Модель Лила Мосс попала на камеры папарацци во время свидания

Модель Лила Мосс появилась на улицах Лондона на прогулке с молодым человеком и попала в объективы папарацци. Снимки 20-летней дочери супермодели 90-х Кейт Мосс опубликовало издание Daily Mail.

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На фото Лила Мосс, одетая в белый топ на бретельках, многослойную юбку-миди бренда Sandy Liang с принтом в виде фруктов и балетки, идет под руку с юношей, которого издание сочло похожим на ее отца, издателя и редактора Джефферсона Хака. Сообщается, что во время прогулки пара остановилась перекусить в итальянском ресторане.

С этим молодым человеком, имя которого не известно, модель фотографировали еще в 2021 году, однако с тех пор застать пару вместе фотографам не удавалось.

Мать модели Кейт Мосс встречалась с издателем Джефферсоном Хаком с 2001 года — дочь Лила появилась на свет у пары в 2002-м. Несмотря на то, что романтические отношения у них закончились, родители Лилы Мосс сохраняют теплые дружеские отношения.