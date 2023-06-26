Дайнеко избавилась от тату в честь бывшего возлюбленного

Певица Виктория Дайнеко почти тринадцать нет назад решила сделать татуировку на шее. По словам знаменитости, она решила посвятила ее экс-избраннику.

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На задней части шее исполнительница набила себе надпись на английском языке, которая переводится как «наслаждайся каждым моментом». Тогда родители Виктории раскритиковали дочь за татуировку.

И вот сегодня Дайнеко сообщила, что она решила избавиться от надписи на шее. На видео можно заметить, что татуировка стала значительнее светлее.

Также певица показала, как она сводит своему мастеру его рисунок на шее — три звезды.