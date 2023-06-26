Футболист Бекхэм вместе с женой пришел на показ бренда Jacquemus

Бывшая солистка группы Spice Girls Виктория Бекхэм и футболист Дэвид Бекхэм прибыли на показ французского бренда Jacquemus. Об этом сообщает Telegram-канал Editors on vacation.

© Газета.Ru

Пара одной из первых прибыла на показ новой коллекции французского бренда Jacquemus в Версале. Виктория Бекхэм выбрала для выхода бежевое платье-бюстье, которое дополнила фиолетовыми сапогами на каблуках. Дэвид Бекхэм позировал в летнем зеленом костюме. Пара вместе вышла на ковровую дорожку к фотографам и обнялась.

Дизайнер Симон Порт Жакмюс выбрал место для показа не случайно — его первое свидание прошло именно в Версале. Модели будут идти прямо по водной глади, а зрители — наблюдать за ними из пришвартованных к подиуму лодок.