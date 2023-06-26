Рэпер Дрейк спрятал анонс нового альбома в рекламе своей первой книги стихов
Рэпер Дрейк анонсировал выход своего нового альбома в рекламе своей первой книги стихов. Об этом сообщает Pitchfork.
Дебютный поэтический сборник Дрейка называется Titles Ruin Everything: A Stream of Consciousness by Kenza Samir and Aubrey Graham, он выпустил книгу вместе со своей подругой и сонграйтером Кензой Самир.
Для продвижения книги рэпер разместил рекламу в печатных изданиях New York Post и Houston Chronicle, в ней он показал QR-код, ведущий на сайт с запиской о том, что записал альбом, который будет сопровождаться книгой.
«Они говорят, что им не хватает старого Дрейка — не соблазняйте меня», — предупредил он.
Предположительно, новый альбом Дрейка получит название For All the Dogs.
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