Дрейк спрятал анонс нового альбома в рекламе своей первой книги стихов

Рэпер Дрейк анонсировал выход своего нового альбома в рекламе своей первой книги стихов. Об этом сообщает Pitchfork.

Дебютный поэтический сборник Дрейка называется Titles Ruin Everything: A Stream of Consciousness by Kenza Samir and Aubrey Graham, он выпустил книгу вместе со своей подругой и сонграйтером Кензой Самир.

Для продвижения книги рэпер разместил рекламу в печатных изданиях New York Post и Houston Chronicle, в ней он показал QR-код, ведущий на сайт с запиской о том, что записал альбом, который будет сопровождаться книгой.