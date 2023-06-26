Модель Эмили Ратаковски пришла на показ Jacquemus в откровенном наряде

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски появилась в необычном образе на показе французского бренда Jacquemus в Версале. Об этом сообщает The Blueprint News и приводит соответствующий снимок.

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Для выхода на публику Эмили Ратаковски предпочла белоснежную балетную юбку-пачку, короткий топ с рукавами и туфли с квадратным мысом. Модели сделали укладку с легкими локонами и акцентный макияж с алой помадой. В руках она держала серебряную микро-сумку.

Перед показом модель показала, какой подарок прислал дизайнер Симон Порт Жакмюс. Каждому гостю пришло приглашение вместе с сумкой вишневого оттенка, а также с серьгами и ожерельем в форме черешни.