Кристина Агилера в купальнике устроила фотосессию в ванне

Американская певица Кристина Агилера снялась в неоновом купальнике и в туфлях на высоких каблуках на краю ванны. Снимками она поделилась в социальных сетях.

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42-летняя Кристина Агилера показала фигуру в неоновом купальнике с принтом и глубоким декольте. Образ дополнили черные туфли на высоком каблуке и солнцезащитные очки. Волосы ей собрали в высокий хвост и сделали макияж с красной помадой. Певица позировала на краю ванны.

Певица регулярно принимает участие в дерзких съемках и выбирает провокационные наряды. В апреле Кристина Агилера устроила откровенную фотосессию со своим женихом Мэттью Батлером. На одном из снимков 42-летняя исполнительница предстала топлес, а ее жених прикрывал руками ее обнаженную грудь.