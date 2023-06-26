Певица Кристина Агилера в купальнике устроила фотосессию в ванне
Американская певица Кристина Агилера снялась в неоновом купальнике и в туфлях на высоких каблуках на краю ванны. Снимками она поделилась в социальных сетях.
42-летняя Кристина Агилера показала фигуру в неоновом купальнике с принтом и глубоким декольте. Образ дополнили черные туфли на высоком каблуке и солнцезащитные очки. Волосы ей собрали в высокий хвост и сделали макияж с красной помадой. Певица позировала на краю ванны.
Певица регулярно принимает участие в дерзких съемках и выбирает провокационные наряды. В апреле Кристина Агилера устроила откровенную фотосессию со своим женихом Мэттью Батлером. На одном из снимков 42-летняя исполнительница предстала топлес, а ее жених прикрывал руками ее обнаженную грудь.
Кристина Агилера и Мэттью Батлер вместе с 2010 года. 14 февраля 2014 года они объявили о помолвке. У пары есть общая дочь — 8-летняя Саммер Рэйн. Певица также воспитывает 15-летнего сына Макса Лайрона от предыдущего брака. С его отцом, специалистом по маркетингу Джорданом Братманом, она развелась в 2011 году после пяти лет брака.