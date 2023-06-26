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Телеведущая Регина Тодоренко заявила, что сын не хочет идти по ее стопам

Блогерша и телеведущая Регина Тодоренко призналась в беседе с «Пятым каналом», что ее четырехлетний сын Михаил не планирует идти по ее стопам.

Тодоренко заявила, что сын не хочет идти по ее стопам
© Газета.Ru

По словам Тодоренко, сын просить «не пихать» его не сцену. Она объяснила, что Михаил не любит выступать. Блогерша не собирается спорить с желанием ребенка. Звезда рассказала, что ее сын любит экстрим. Мальчику нравятся различные трюковые девайсы. Он любит кататься на велосипеде и увлекается плаванием.

Тодоренко воспитывает двух сыновей от мужа — певца Влада Топалова. В декабре 2018 она родила первенца Михаила. Второй ребенок у звезды появился на свет в июле 2022 года. Мальчика назвали Мирославом.

В марте 2023 года Тодоренко призналась, что находилась на грани развода с Топаловым. Однако возлюбленным удалось избежать расставания. На данный момент в отношениях певца и телеведущей все хорошо. Пара ходит к семейному психологу. По словам Тодоренко, в браке с Топаловым она приобрела «фундамент под ногами» и уверенность в себе.

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