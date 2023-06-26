Телеведущая Регина Тодоренко заявила, что сын не хочет идти по ее стопам
Блогерша и телеведущая Регина Тодоренко призналась в беседе с «Пятым каналом», что ее четырехлетний сын Михаил не планирует идти по ее стопам.
По словам Тодоренко, сын просить «не пихать» его не сцену. Она объяснила, что Михаил не любит выступать. Блогерша не собирается спорить с желанием ребенка. Звезда рассказала, что ее сын любит экстрим. Мальчику нравятся различные трюковые девайсы. Он любит кататься на велосипеде и увлекается плаванием.
Тодоренко воспитывает двух сыновей от мужа — певца Влада Топалова. В декабре 2018 она родила первенца Михаила. Второй ребенок у звезды появился на свет в июле 2022 года. Мальчика назвали Мирославом.
В марте 2023 года Тодоренко призналась, что находилась на грани развода с Топаловым. Однако возлюбленным удалось избежать расставания. На данный момент в отношениях певца и телеведущей все хорошо. Пара ходит к семейному психологу. По словам Тодоренко, в браке с Топаловым она приобрела «фундамент под ногами» и уверенность в себе.